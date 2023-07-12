Eşinden 3 yıl sonra boşandı, gökyüzüne 20 balon bıraktı

Adana'da 42 yaşındaki hemşire Dilek Bibilik, 3 yıl önce boşanmak istediği eşi H.G. (43) tarafından 2 çocuğunun gözü önünde "Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim" diyerek 7 defa bıçaklandı. H.G. tutuklanarak cezaevine konulurken Dilek Bibilik, hastanede 1 ay verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada H.G.'ye kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dilek Bibilik ise eşinden boşanmak için dava açtı. Ancak mahkeme, çifti 3 sene sonra boşadı. Dilek hemşire üzerinde 'Yaşam hakkı, vicdan ve umut' gibi yazılar yazan 20 adet balonu gökyüzüne bırakarak kendisini ölümün eşiğine getiren eşinden boşanabilmeyi kutladı. Dilek hemşire, "Benim için çok zor bir süreçti. Bir kadın olarak ruhen o kanlı ellerin üzerimden kalktığını hissediyorum. Özellikle ruhen bir rahatlama geldi. Çünkü 3 yıldır sürekli mahkemeden çıkarken üzgün ayrılıyordum. Sonunda bitti diyerek sevinçten ağladım" dedi.

ÇOCUĞUNU BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

İlk evliliğinden 1 çocuğu bulunan hemşire Dilek Bibilik, 9 yıl önce halı sahada çalışanı H.G. ile evlendi. Dilek hemşirenin bu evliliğinden de 2 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre; H.G., 2020 yılında Dilek Bibilik'in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızı yemeğe gelmediği için bıçak çekerek tehdit etti. Bunun üzerine Dilek İbilik, kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için çaresiz kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı. Çift, 13 yaşındaki kız çocuğu yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Bibilik çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi. Ancak bir süre sora çiftin arası düzeldi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE…

Dilek hemşire; 16 Mayıs 2020 tarihinde sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti. Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen H.G., mutfaktan aldığı bıçakla karısını "Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim" diyerek çocuklarının gözleri önünde 7 kere bıçakladı. Saldırgan daha sonra eşini arabayla hastaneye götürdü. H.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Dilek Bibilik'se hastanede verdiği 1 aylık yaşam mücadelesini kazandı.

BOŞANMAYI KUTLADI

Saldırgan H.G.'ye, öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi tarafından ceza onandı. Dilek hemşireyi öldüresiye bıçaklayan H.G., pandemi nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayında serbest bırakıldı. Dilek Bibilik ise H.G.'yle boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, çifti 3 sene sonra boşadı. Kendisini ölümün eşiğine getiren kocasından 3 yıl sonra boşanabilen Dilek hemşire, boşanma zaferini balonlarla kutladı. Balonlara, 'Yaşam hakkı, vicdan ve umut' gibi yazılar yazan Dilek hemşire, 20 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

"SEVİNÇTEN AĞLADIM"

Adliyeden çıktıktan sonra gözyaşı döktüğünü anlatan Bibilik, "Özellikle ruhen bir rahatlama geldi. Çünkü 3 yıldır sürekli mahkemeden çıkarken üzgün ayrılıyordum. Sonunda bitti diyerek sevinçten ağladım. Normal bir boşanma değildi. Benim için çok zor bir süreçti. Bir kadın olarak ruhen o kanlı ellerin üzerimden kalktığını hissediyorum. Şiddet ve zulmün olduğu bir yerde hiçbir kadın yaşayamaz. Benim gibi sıkıntısı olan kadınların hiçbiri umut yok demesin. Savaşmaya devam etsin. Evlatlarımız için savaşıyoruz. Bu balonlarında üstüne olması gereken duyguları yazdık. Bunları gökyüzüne bırakarak umutlarımızın bitmediğini göstermek istedim" dedi. Dilek Bibilik'in avukatı Ali Özdemir, mahkemenin çocukların velayetini kalıcı olarak anneye verdiğini, babanın ise çocukları görmesine izin vermeyen bir karar verdiğini söyledi.