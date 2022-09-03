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Giriş Tarihi: 3.9.2022 10:38 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:18

Eşine pusu kurdu öldürüp intihar etti

Bursa’da işe gitmek için evden çıkan eski eşi 40 yaşındaki Fadime Cuma’ya pusu kuran Kahraman Çetinkaya dehşet saçtı. Fadime Cuma’yı kafasından vuran Çetinkaya aynı silahla intihar etti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eşine pusu kurdu öldürüp intihar etti

Bursa İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve akşam saatlerinde işe gitmek evden çıkan Fadime Cuma, bir süre yürüdükten sonra karşısında boşandığı eşi Kahraman Çetinkaya'yı gördü. Çetinkaya kısa süren tartışmanın ardından yanındaki silahı çıkarıp Fadime Cuma'yı kafasından vurdu. Ardından aynı silahı kendi başına dayayan Çetinkaya intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılan Fadime Cuma yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kahraman Çetinkaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Eşine pusu kurdu öldürüp intihar etti
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