Eşini bıçakladı serbest kaldı

KONYA'da yaşayan 2 çocuğunun annesi Zeynep Yılmaz (23), bir süre önce geçimsizlik yaşadığı ve kendisine şiddet uygulayan eşi Abdulsamet Yılmaz (22) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara rağmen önceki akşam eve gelen Abdulsamet Yılmaz, eşiyle tartışmaya başladı. Ardından, genç kadını, 4 aylık bebeğini emzirirken darp etti. Bunun üzerine Zeynep yılmaz, can havliyle evden uzaklaşmaya çalıştı. Yılmaz, genç kadını sırtından bıçaklayıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan Yılmaz adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.