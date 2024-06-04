Eşini boğarak öldüren katil koca: Eşim rüyama giriyor, ne ceza verirseniz razıyım

Olay 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, yardım çığlıkları attı. Hatice Demir'in bağırmaması için Emrah Demir ağzını ve yüzünü kapattı. Bir süre sonra Hatice Demir hareketsiz kalıp yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaydan sonra yakalanan ve tutuklanan Emrah Demir hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eşini öldürdüğü için pişman olduğunu ifade eden tutuklu sanık, olayı şöyle anlattı:

"Olay günü uyuşturucu kullanmıştım. Eşim arayıp eve gelmemi istedi. Eve geldim tartıştık. 'Babamlara gideceğim' dedi. Bana vurdu, ben de ona vurdum. 'Kurtarın beni' diye bağırdı. Boğuşma sırasında bağırmaması için elimle ağzını yüzünü kapatmaya çalıştım. Yere düştü, ağzından köpük geliyordu. Hastaneye götürmek istedim 'yok' dedi. Eşimi çok seviyordum. Eşim her gün rüyalarıma giriyor, bana 'Beni niye öldürdün?' diye soruyor. Hakim Bey bana ne ceza verirseniz verin razıyım. İsterseniz 100 yıl verin."

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.