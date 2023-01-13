Eşini çalıştığı okulda öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Kuyar hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cinayet sonrası eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı gerekçesiyle 'Hırsızlık ve 'Yağma' suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kuyar'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken diğer suçlardan beraatine karar verdi.