Eşini öldürüp gururlu hissediyor mesajları yayınlamıştı... Aldattığı ortaya çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşini kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan tutuklu sanık Gencay Korur, bugün 5. Kez hakim karşısına çıktı.

Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. "Namusumu temizledim" diyen Korur'un iddialarının aksine bir sevgilisi olduğu mahkemeye delil olarak sunulan telefon talebiyle ortaya çıktı.

Cinayetten sonra sevgilisine mesaj atmış

'Aşkım' ismiyle kayıtlı olan numaraya cinayetten bir gün sonra 10 Ağustos 2022 tarihinde gönderilen mesajlarda;

G.K.: "Ben Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum"

Aşkım "Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?

G.K.; Olacağım.

Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti.

G.K.; Gidiyorum. Teslim olacağım.

Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır.

G.K.; Ya salak salak konuşma öldü diyorum" yazdığı belirlendi.

"3 kızım benden değil"

Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı. DNA testi istiyorum" dedi. Korur'un savunmanın ardından mahkeme heyeti davayı 12 Mart tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta 2022 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Gencay Korur, kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından Korur'un, "Ayşe korur hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur" yazdığı ortaya çıkarken, Korur'un iki gün önce de sosyal medya da yaptığı canlı yayında ise, elindeki mermi ile infazın mesajlarını verdiği belirlendi. Olayın hemen ardından Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Korur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.