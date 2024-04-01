Eşini, sevgilisiyle birlikte öldürdü

iyarbakır'da 36 yaşındaki Adem Meşe, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşi ve sevgilisini adliye çıkışında bir süre takibe aldı. Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212'inci sokakta yer alan evin önünde 34 yaşındaki Sevda Meşe ve sevgilisi olduğu öne sürülen 50 yaşındaki Mehmet Sadıç'a silahla ateş etti. Evin önünde kurşunların hedefi olan iki sevgili kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Servis ihbar hattına bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Sağlık ekipleri ile polisin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç'ın ve sevgilisi olduğu belirtilen Sevda Meşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Meşe, saldırıda kullandığı silahla birlikte kaçtı. Saldırgan Adem Meşe'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.