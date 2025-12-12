Eşini ve bacanağını öldüren cinayet şüphelisi otel odasında yakalandı

Olay, dün gece geç saatlerde Besni ilçesine bağlı Aşağı Sarhan Mahallesi'nde yaşandı. Boyacı ustası Ahmet Sarı (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşi Selvi Sarı (47) ile tartışmaya başladı. Tartışmayı yatıştırmak isteyen bacanağı Muharrem Arslan (55) da olaya müdahil oldu. Ancak Ahmet Sarı, evde bulunan tabancayla hem eşi Selvi Sarı'ya hem de bacanağı Muharrem Arslan'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, 4 çocuk annesi Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OTEL ODASINDA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ahmet Sarı'nın, motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Hakkında yüzde 82 oranında psikiyatri hastası raporu bulunduğu öne sürülen Sarı'nın kaldığı otel, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yapılan operasyonla otel odasında yakalanan zanlı, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Besni Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın cenazeleri, öğle namazına müteakip Mustafa Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenazeye aile yakınları, komşular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları arasında toprağa verilen iki kişi için dualar edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

