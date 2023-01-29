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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Eşini ve çocuklarını AVM’de bırakıp katliam yaptı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Remzi YILMAZ
Eşini ve çocuklarını AVM’de bırakıp katliam yaptı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çevik kuvvet polisi Adem Ergüner'in (34) önceki gün annesi, iki abisi ve yengesini katletmesiyle ilgili olayın perde arkası aralındı. Evli ve 2 çocuk babası polis, 1.5 yıl önce otomobilini satarak Bursa'da müteahhitlik yapan abisi Mehmet Ergüner'e (39) daire almak için 175 bin TL verdi. Ancak abisi daireleri tamamlayamadı. İki kardeş arasında husumet başladı. Ergüner, eşi ve iki çocuğuyla Bursa'ya doğru yola çıktı. Eskişehir'deki bir AVM'de mola veren Adem Ergüner, abisini aradı. İznik Gölü kenarındaki piknik alanında buluşmaya karar verdiler. Adem Ergüner, eşini ve çocuklarını AVM'de bırakarak İznik'e gitti. Buluşma yerine anne Bedriye Ergüner (67), büyük abi Remzi Ergüner (45) ve eşi Fatma Ergüner de (39) gitti. Mehmet Ergüner kardeşine 175 bin TL'yi faiziyle birlikte 275 bin TL olarak vereceğini söyledi. Adem Ergüner ise sattığı otomobilinin, günümüz şartlarında 600 bin TL olduğunu söyledi. Çıkan tartışma büyüyünce, Adem Ergüner annesini, iki abisini ve yengesini katletti.

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Eşini ve çocuklarını AVM’de bırakıp katliam yaptı
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