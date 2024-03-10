Eşini ve oğlunu öldüren emekli polisten şok itiraflar: Kafalarını kesip tarlaya gömdü

İstanbul Bağcılar'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasında olduğu eşini ve öz oğlunu öldüren emekli polis Cengiz Bedir'in (54) cinayetlerin ardından cenazelerin başını gövdesinden ayırdığı ortaya çıktı.Çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götürmeye çalıştığı eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir'in (26) başını, aracının bozulduğu yerde tarlaya gömdüğü belirlenen katil zanlısı ve ona yardımcı olan arkadaşları M.N.S. ve M.S.M. gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Cinayet Büro'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.