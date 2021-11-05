Eşinin boğazını kesen kocaya ağır müebbet

Sultanbeyli
'de, 7 Ocak 2021'de eşi Hatice Soysal
'ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayıp ardından boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal
'ın (36) yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 2
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cani koca Soysal, 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın 3. celsesinde dün savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Adnan Soysal'ın eşini öldürdüğünü ve jiletle kendisini de öldürmek istediğini ikrar ettiği, 19 Ağustos tarihli raporda sanığın cezai ehliyetinin tam çıktığı, sanığın ikrarı ve tanık anlatımları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktulün boğazını keserek 'Nitelikli kasten öldürme' suçunu işlemiş olduğunun anlaşıldığından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.