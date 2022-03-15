Eşinin tüfekle vurduğu Buket 25 gün dayanabildi

SAKARYA'NIN Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 18 Şubat öğle saatlerinde Azer Pala, evde tartıştığı eşi Buket Pala'yı (25) tüfekle vurdu. Azer Pala evde bulunan kayınvalidesi S.T.'yi ise tüfeğin dipçiğiyle vurarak darp etti. Yaralanan Buket Pala ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Azer Pala, mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Buket Pala tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. DHA