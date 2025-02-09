Eşiniz ve çocuklarınızla sohbet edin aile bağlarınızı güçlendirin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından "Güçlü aile, güçlü toplum" şiarıyla çalışmalarına başladı. Ailelerin kurulurken sağlam temeller üzerine kurulması için rehberlik eden Bakanlık, hazırladığı "Aile Rehberi" ile yol gösteriyor.



Eşler arasında "ben" anlayışı yerine "biz" anlayışının oturtulması aileyi aile yapan temel ilkelerdendir.

Eşler arasındaki sorunlarda bireyler önce "kendini tanıma yöntemi" uygulamalı.

Her akşam aile bireylerinin günlerini anlattığı, paylaşımlarda bulunduğu bir zaman dilimi ayarlanmalı.

Eşlerin aileleriyle yaşanan sorunlar, duygusal olgunluğa erişmemiş insanlarda yaşanır. Bu sorunların yaşanmaması için eşler ortak bir tutum sergilemeli ve ön yargıyla yaklaşmadan birbirini dinlemeli.

Ebeveynler çocuklarıyla kurdukları ilişkide çocuğunu dinleme çabası içerisinde olarak ilkeli bir duruş sergilemeli ve tutarlı olmalı.

Son zamanlarda aileyi tehdit eden en büyük tehlikelerden olan uyuşturucu kullanımı ve çete olaylarından korunabilmek için ebeveynler çocuklarıyla ilgilenmeli ve sevgi göstermeli. Her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde çocuğun ilgi eksikliği sorununa mutlaka uygun çözüm yolları bulunmalı.

Aile içinde yaşanan sorunların çözümünde aile bireylerinin çözemediği sorunlar profesyonel yardımla çözülebilir. Daha çok iletişim kaynaklı olan sorunların çözümünde aile uzmanı, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist ve benzeri meslek uzmanlarından yardım alınabilir.



GÜÇLÜ AİLE İÇİN 'AİLE REHBERİ'

Aile hayatında ortaya çıkabilecek sorunların ele alındığı Aile Rehberi'ne göre güçlü aile için dikkat edilmesi gerekenler ise şunlar: