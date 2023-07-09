Haberler Yaşam Haberleri Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.7.2023 10:41 Son Güncelleme: 9.7.2023 10:44

Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Manisa'da eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Börekçigil, son yolculuğuna uğurlanırken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da cenazeye katıldı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil, Karayahşi Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Durumun 112 ye bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Börekçigil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve dört çocuk babası Börekçigil, Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE BÜLENT ARINÇ DA KATILDI

Cenaze namazına eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

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Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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