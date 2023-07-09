Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil, Karayahşi Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Durumun 112 ye bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Börekçigil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve dört çocuk babası Börekçigil, Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE BÜLENT ARINÇ DA KATILDI

Cenaze namazına eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, vatandaşlar ve yakınları katıldı.