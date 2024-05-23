Eski belediye başkan yardımcısı intihar etti

Ankara'da 2014'de Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Gülsün Bor, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklamıştı.

11. KATTAN ATLADI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde yaşayan Gülsün Bor, bulunduğu apartmanın 11. katından atlayarak intihar etti. Bor'un hareketsiz yattığını farkeden apartman görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Bor'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Olay yerinde bulunan Bor'un ablası Nuriye Sehvar Bor, kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, tedavi gördüğünü söyledi. Nuriye Sehvar Bor sabah saatlerinde kardeşinin sigara içmek için balkona çıktığını, balkona kendisine bakmak için çıktığında kardeşinin olmadığını aşağı baktığında kardeşinin aşağıda olduğunu gördüğünü kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.