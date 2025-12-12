Eski Belediye Başkanı Mehmet Erdem toprağa verildi

74 yaşında hayatını kaybeden eski Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Erdem için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından Malatya'da yapılan tören sonrası Adıyaman'a getirilen Erdem için ikindi namazı sonrası Yeni Mezarlık Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu kıldırdı. Törene; Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi eski başkanları Dr. Süleyman Kılınç ve Necip Büyükaslan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır, Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Alınan helalliğin ardından Mehmet Erdem, aile mezarlığında toprağa verildi. Program sonunda yakınları taziyeleri kabul etti.