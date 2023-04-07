Eski eş ve 2 kızını öldüren cani babanın dosyası Yargıtay’da

'BEN VURMASAYDIM O VURACAKTI'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Raci Arslan için eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yargılaması devam eden Arslan, çıktığı son duruşmada pişman olduğunu söyleyerek şunları anlattı; "Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım. Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum."