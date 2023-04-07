Eski eş ve 2 kızını öldüren cani babanın dosyası Yargıtay’da

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 6 Aralık 2020 tarihinde Hilalkent olarak bilinen semtte ihbar üzerine bir eve giren polis 3 kadının silahlar vurulmuş halde buldu. Tabanca ile öldürülen ve yaralanan kadınların anne ve kızları olduğu tespit edildi. Eşinden ayrılan 50 yaşındaki Gülçin Karabıyık ve 17 yaşındaki kızı Cansu Arslan olay yerinde, hayatını kaybederken 24 yaşındaki Burçin Arslan ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetleri işleyenin Gülçin Karabıyık'ın eski kocası ve çocukların babaları Raci Arslan sokakta sıkıştırdı. Silahla intihara kalkışan Arslan, vurularak yaralı yakaladı. Bir süre hastanede tedavi gören Raci Arslan, gözaltına alınıp, tutuklandı.
'BEN VURMASAYDIM O VURACAKTI'
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Raci Arslan için eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yargılaması devam eden Arslan, çıktığı son duruşmada pişman olduğunu söyleyerek şunları anlattı; "Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım. Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum."
"BABAM VURMASAYDI BEN VURACAKTIM"
Olayın olduğu sırada cezaevinde bulunan ve hükümlülüğü devam eden 22 yaşındaki Anıl Arslan ise SEGBİS'ten verdiği ifade de kan dondurucu cümleler kurdu. Arslan, babasının cinayetleri işlememesi halinde kendisinin annesi dışında kardeşlerini vuracağını söyledi. Babasından şikayetçi olmayan Arslan; "Silahı aldıktan 1 gün sonra ablam beni şikayet etti ve cezaevine girdim. Ablamın davranışları sürekli aynıydı. Annemi değil de kardeşlerimi vuracaktım. Babam yapmasaydı; bu işi ben yapacaktım" dedi. Çiftin 17 yaşındaki çocukları ise babasından şikayetçi olmadığını ifade ederek şunları söyledi; "Annem ile ablalarım, babama hakaret etti. Babamı sakinleştirirken annem bıçak ile geldi ve hakaret etmeye devam ediyordu. Babam evden çıkarken annem gelip, bir şeyler söyledi. Sonra annem tabancaya doğru giderken babam önceden aldı ve vurdu. Annem ile kardeşlerim sürekli babama hakaret ediyorlardı."
Duruşmada ifadesi alınan 15 yaşındaki F.A.'da babasından şikayetçi olmadğını annesinin ve ablalarının sürekli babalarını tahrik ettiğini söyledi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanığa 'tahrik indirimi' uygulayan heyet, Raci Arslan'ı alt soyu olan kızlarının öldürmekten 48 yıla, eski eşini öldürmekten ise 18 yıl hapse mahkum etti. Toplamda 66 yıl hapis cezası alan Arslan'ın mahkeme kararı, Yargıtay'a gönderildi.