Eski eşi ve oğlunu aracıyla ezmişti! O cani hakkında karar verildi! "Çocuklara dua et seni öldürmedim"

Sanık Yılmaz'ın bugün Menemen 1 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 5'nci ve karar duruşmasına sanık Hamit Göksel Yılmaz, avukatı, mağdur Hatice Ekiz, avukatı Merve Aybar Güler, Ekiz'in oğlu K.Y., avukatı Osman Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Mercan Sarı ve üyeleri, bazı kadın plotformu üyeleri katıldı.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'eski eşe karşı kasten yaralamaya' teşebbüsten, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi için ise 'olası kasttan' cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Hamit Göksel Yılmaz, "Mütalaaya katılmıyorum, ben herhangi bir kasıtla öldürme veya yaralama kastıyla gitmedim, tamamıyla istem dışı gerçekleşen kazadır, bilirkişi raporu ile bellidir, çocuklarıma ve eski eşime olan saygı ve sevgim bakidir, onlara zarar vermek istemem, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Söz verilen mağdur Hatice Ekiz, "Defalarca evliliğim süresince şiddete maruz kaldım. Çocuklarıma da şiddet uyguladı. Ben boşandım. Bunu başardığımı düşünmüştüm fakat beni işime gelip giderken ara sokaklarda telefonla taciz etmiştir. Babasının aracı ile beni sıkıştırdı, önüme geçti, uzak durmak için yönümü saatimi her şekilde değiştiriyordum. Aramızda husumet vardır, ben en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Hatice Ekiz ve oğlunun Avukatı Merve Aybar Güler, "Müvekkilin yerde yattığını görmesine rağmen orada durup hayati durumuna dikkat etmeden 'nereye şikayet edersen et' diyerek olay yerinden ayrılmıştır. Bu bile öldürmeye teşebbüs ettiğinin göstergesidir. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğu ve en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın suçu işleyiş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanıktaki kastın ağırlığı nazara alınarak, eski eşi olan katılan Hatice Ekiz'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit görüldüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı 18 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun dışında iyi hal indirimi uygulamadı.

20 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan indirimsiz 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör