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Giriş Tarihi: 15.8.2023 12:06

Eski eşini bacaklarından vurmuştu: Eski kocaya 12,5 yıl istendi!

İzmir Çiğli'de koruma kararı aldıran eski eşi Aysel Aydemir'e (37) av tüfeğiyle ateş eden, ardından da tehdit edip tabancayla bacaklarından vuran Ferhat B. (41) hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA
Eski eşini bacaklarından vurmuştu: Eski kocaya 12,5 yıl istendi!

Çiğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada, 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., elinde pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, 'Demek beni şikayet edersin' dedikten sonra rastgele ateş etti. İsabet ettiremeyince, bu kez belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Ferhat B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

NİŞAN ALIP, ATEŞ ETMİŞ
Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede, Ferhat B.'nin olay tarihinde yanına pompalı av tüfeği ve tabanca alıp Aydemir'in evinin yakınına geldiğini belirtti. Ferhat. B.'nin Aydemir ile karşılaştığında, 'Demek beni şikayet edersin' dediği de iddianamede yer aldı. Ferhat B.'nin kendisini sakin olması için uyaran Aydemir'e tüfeğini doğrultup, ateşlediği ancak saçmaların isabet etmediği belirtildi. Ferhat B.'nin bu defa belinden tabancasını çıkarıp, 'Öldüreceğim lan seni. Geber lan geber' diyerek tehdit edip, nişan alarak Aydemir'in bacaklarına ateş ettiği iddianamede yer aldı. Yaralanan Aydemir'in bacak kısmından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek biçimde yaralandığının da altı çizildi.
Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Eski eşini bacaklarından vurmuştu: Eski kocaya 12,5 yıl istendi!
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