Eski eşini canice katledip, arkadaşını yaralamıştı: Katil zanlısı adam hakim karşısına çıktı!

'MESAJLAR BİRKAÇ GÜN ÖNCEKİ TARTIŞMAMIZDA YAZILMIŞTI'

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı, Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ile ailesi, avukatları ile tanıklar katıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'yı dinledi. Olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı şeklindeki ilk ifadesini duruşmada yalanlayan Alçı, avukatın kendisini yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü. Alçı, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. 2021'de boşandık ama o boşanma sadece kağıt üzerindeydi. Aramızda sorun yoktu, 2023'te meydana gelen depremde Hatay'daki Hüsne kendisini almam için beni aradı. Bodrum'a geldik ve o tarihten beri aynı evde yaşıyorduk. Olay günü Hüsnü işe gideceğini söyleyerek evden çıktı. Şüphelerim olduğu için telefondan konumuna baktım, işte olmadığını, Sedat'ın evinde olduğunu gördüm. Sedat'ın kapısının önünde Hüsne ile karşılaştım. Kalbim patlayacak gibi oldu. Daha sonra Sedat gelip, küfretti. Sedat'a ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım. Ona nasıl isabet ettiğini görmedim. O korkuyla oradan uzaklaştım. Saklanmadım, bilinçli bir cinayet işlemedim. Polise direnmedim, her şeyi anlattım. Mesajlar birkaç gün önceki tartışmamızda yazılmıştı. Sedat'tan uzak durması için yazdım. Korsan taksi işi yaptığım için kendimi korumak için silah taşıyordum. Avukat olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığını söylememi isteyerek beni yanlış yönlendirdi. Kendimde olmadığım için ifademi o şekilde kullandım. Sedat aile dostumuzdu, evimize girer çıkardı" diye konuştu.

"ANNEMİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRÜP, SARILDIM"

Mahkeme heyeti daha sonra tutuksuz yargılanan Bedirhan Alçı'yı dinledi. Alçı ise babasının olaydan sonra gelip, soğukkanlı bir şekilde silahı verdikten sonra otomobille yanından ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili bir bilgisi olmadığını belirten Bedirhan Alçı, "Babam gittikten sonra annemi aradım. Telefonu bir kadın açtı ve 'Annen öldü' dedi. Telefondaki konumundan nerede olduğunu görüp, olay yerine gittim. Annemi kanlar içinde görüp, sarıldım. Silahın bende olduğu aklıma gelince olay üzerime kalmasın diye silahı 200 metre ilerideki bir ağacın altına bırakıp, tekrar annemin yanına döndüm. Şoktaydım" ifadelerini kullandı.

"BİZİ MAHVETTİ

Duruşmada konuşan Topal'ın annesi Hatun Topal da "Her şeyi karalasın, namusunu karalamasın. Benim kızım hata yapmaz, kızım ihanet etmez. Yalan söylüyor, kızım namuslu, şereflidir. Çocukları bu olay yüzünden 'Böyle bir annemiz yok' diyor. Şikayetçiyim, bizi mahvetti" diye konuştu.

"ELİNDE SİLAH VARDI"

Mahkeme heyeti daha sonra tanıkları dinledi. Olayın meydana geldiği sitenin görevlisi Hacı Ömer Alçı'nın bir elinde silah olduğunu ve bir eliyle de Hüsne Topal'a vurduğunu söyleyerek, "Ses geldi, kapının önüne çıktığımda kavga ettiklerini gördüm daha sonra Ömer ağabey bana 'Sedat orada mı?' dedi. Bakmaya gittiğimde Sedat kapıya çıkmıştı. Daha sonra silah sesi duydum" dedi.

Davada tanık olarak dinlenen Topal'ın kardeşi ise Alçı'nın daha önce yanında silah taşıdığını görmediğini söyledi. Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların savunmasının ardından duruşmaya ara verdi. Ara sonrası mahkeme heyeti tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı'nın yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.