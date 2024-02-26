Eski eşini evinin önünde katletti

stanbul'da temizlik işçisi olarak çalışan Ümit Karlı, (43) 5 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevilay Karlı'yı (35), sokak ortasında 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kadıköy Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ümit Karlı (43) ve özel bir hastanede yardımcı personel olarak çalışan Sevilay Karlı'nın (35) evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelmişti. Çift, 5 ay önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanırken çocukların velayeti babaya verildi. Hafta sonunu çocuklarıyla geçiren Sevilay Karlı, pazar akşamı çocukları Ümit Karlı'ya götürdü. Sonraki sabah işe gitmek için Pendik'deki evinden çıkan Sevilay Karlı, karşısında eski eşini buldu.Genç kadın kaçmaya fırsat bulamadan Ümit Karlı'nın 13 bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Polis, Ümit Karlı'yı cinayette kullandığı ekmek bıçağıyla birlikte yakaladı. Katil zanlısı ifadesinde, "Bir kişiyle gönül ilişkisi yaşadığını öğrendim. Kendisini çok defa uyardım. Pazar akşamı çocuklar eve geldi. Annelerinin kendilerini sevgilisiyle almaya ve bırakmaya geldiğini söylediler. Ben de evinden çıkışını bekledim ve bıçakladım" dedi. Öte yandan Sevilay Karlı'nın 10 Ocak 2024'te Ümit Karlı'nın tehditleri nedeniyle mahkemeye başvurarak 4 aylık tedbir kararı aldırdığı iddia edildi.