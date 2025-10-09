Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan öldürmüştü! O cani tutuklandı

Olay, 5 Ekim'de saat 14.35 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı.