Eski kaymakam suç makinesi çıktı! Önce uyuşturucu ardından sahte paradan tutuklandı

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette ifadesi alınmak istenen eski kaymakam, susma hakkını kullandı. Diğer şüpheli Shasem N., ise sahtecilik olayından haberdar olmadığını Erdoğan Bayrak'ı Türkiye'de vize işlemlerinden dolayı tanıdığını ve ardından arkaadaş olduklarını, olay günü Bayrak'ın bir kişiyle kafeteryada oturduğu sırada kendisine araçtan bir paket almasını söylediğini anlattı. Daha sonra polislerin kendisini gözaltına aldığını belirten genç kadın, paranın Erdağan Bayrak'a ait olduğunu olayda ilgisinin bulunmadığını aktardı.

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdiler. Sahte parayla bağlantılarının bulunmadığını belirten 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Eski kaymakam Erdoğan Bayrak'ında aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.