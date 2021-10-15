Eski kaymakam suç makinesi çıktı! Önce uyuşturucu ardından sahte paradan tutuklandı

Eski kaymakam adeta suç makinesi çıktı. 2005 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Alman polisince ortaklaşa sürdürülen bir operasyonda daha önce 5 yıl kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunan ve son olarak Akyazı'da kaymakam iken görevinden ayrılan Erdoğan Bayrak 4 kilogram eroin maddesiyle yakalanarak tutuklanmıştı. Eski kaymakamın ismi bu kez sahte döviz dolandırıcılığına karıştı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te tedirgin tavırlarda bulunan bir şahsın polis tarafından dikkat çekmesi üzerine 2 kişi takibe alındı.
KARTON POŞETTE SAHTE DOLAR
Araç içerisinde bekleyen Yusuf A., isimli kişiye Shasem N., isimli genç kadın yaklaşarak tedirgin tavırlarla karton bir poşet aldı. Genç kadın hızlı adımlarla araçtan uzaklaşırken, emniyet güçleri Shasem N.'yi durdurmaya çalıştı. Bu sırada bir otele kadar yürüyen Shasem N., burada Erdoğan Bayrak'la buluştu. Otel kafeteryasında kimlik bilgileri incelenen ikilinin üzerinde yapılan aramada karton kağıt içerisinde 100'lük banknotlar halinde toplamda 66 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.
"PARALAR BENİM DEĞİL KAYMAKAMA AİT"
Araçta bulunan Yusuf A.'yı da gözaltına alan polisler araçta yaptıkları aramada 4 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına şüphelilerden Yusuf A., Erdoğan Bayrak'ı 3-4 senedir tanıdığını, arkadaş çevresinin kaymakam olarak bildiklerini ve ticari bir hukuklarının bulunmadığını ifade etti. Erdoğan Bayrak'ın Maltepe ilçesinden aldığını söyleyen Yusuf A., daha sonra Fatih'e geldiğini, araca birisinin yaklaşıp Bayrak'a karton kağıtla birşeyler verdiğini, Bayrak'ın ise otele gidip kartonu bir kadının gelip alacağını anlattı. Yusuf A., ifadesinin devamında sahte paralarla kendisinin bir ilgisi olmadığını suçsuz olduğunu belirtti.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Emniyette ifadesi alınmak istenen eski kaymakam, susma hakkını kullandı. Diğer şüpheli Shasem N., ise sahtecilik olayından haberdar olmadığını Erdoğan Bayrak'ı Türkiye'de vize işlemlerinden dolayı tanıdığını ve ardından arkaadaş olduklarını, olay günü Bayrak'ın bir kişiyle kafeteryada oturduğu sırada kendisine araçtan bir paket almasını söylediğini anlattı. Daha sonra polislerin kendisini gözaltına aldığını belirten genç kadın, paranın Erdağan Bayrak'a ait olduğunu olayda ilgisinin bulunmadığını aktardı.
TUTUKLANDILAR
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdiler. Sahte parayla bağlantılarının bulunmadığını belirten 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Eski kaymakam Erdoğan Bayrak'ında aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.