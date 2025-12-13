Eski kız arkadaşını pusu kurup öldürdü

Onikişubat ilçesinin Tekerek Mahallesindeki Pirahmetoğlu Sitesi girişinde meydana gelen olayda 23 yaşındaki İsmet Tarık Keçe (23), otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi (22) silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gittiği güzergâh tespit edilen şüpheli kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında adli tıpa gönderildi.

Genç kızın yakınları acı haberi alır almaz olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi. Şüphelinin bir süre önce kendisinden ayrıldığı için Sultan Değirmenci'yi ikna etmeye çalıştığı, kuaförlük yapan genç kızın kendisiyle görüşmek istemediğini söylemesi üzerine evinin olduğu sitenin önüne gelerek beklemeye başladığı, Değirmenci aracıyla siteye girerken de ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.