Eski kız arkadaşını pusu kurup öldürdü

Olay önceki gün akşam Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Tarık Keçe (23), kendisinden ayrılan Sultan Değirmenci (22) ile görüşmek istedi. Keçe, genç kızın görüşme teklifini reddetmesi üzerine evinin bulunduğu sitenin önünde pusu kurup beklemeye başladı. Keçe otomobili ile sitenin önüne gelen genç kıza peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan genç kız, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle bahçe duvarına çarptı.

Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi. Şüpheli kısa sürede kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen talihsiz Sultan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Sorgusunda suçunu da itiraf eden İsmet Tarık Keçe'nin bir süre önce kendisinden ayrıldığı için Sultan Değirmenci'yi ikna etmeye çalıştığı, genç kızın kendisiyle görüşmek istemediğini söylemesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.