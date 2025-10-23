Eski koca dehşet saçtı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta bir kişi boşandığı eşi ile eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürdü. Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde eski eşi Funda Görkem'i (45) silahla yaralayan Hakan Yılmaz, daha sonra eski kayınvalidesi Gülüş Görkem (62) ile üvey kızı Edanur Göksu'ya (19) kurşun yağdırdı.İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Funda Görkem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Hakan Yılmaz, yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayıp hayatına son verdi.