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Giriş Tarihi: 22.4.2025 18:50

Eski komşusunu yaraladı: O kadın kısa sürede yakalandı!

Kayseri'de Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Selmiye S., Fahrettin Avcı’yı silahla yaralayıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı Avcı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

DHA
Eski komşusunu yaraladı: O kadın kısa sürede yakalandı!

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan parkta meydana geldi. Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye S., yanındaki tabancayla Fahrettin Avcı'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selmiye S. ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eski komşusunu yaraladı: O kadın kısa sürede yakalandı!
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