Eski komşusunu yaraladı: O kadın kısa sürede yakalandı!

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan parkta meydana geldi. Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye S., yanındaki tabancayla Fahrettin Avcı'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.