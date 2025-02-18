Eski nişanlısının pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Beyza, toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde, Cevher Dudadev Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti. Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışmada eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra, aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.