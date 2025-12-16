SON DAKİKA: Adana kanlı hesaplaşma! Eski sevgiliyi öldüren katil kaçmak için 5’inci kattan 4’üncü kata atladı

Olay, 12 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat İnanmaz bir süredir eski sevgilisi Y.S.'yi cep telefonuyla arayarak rahatsız etmeye başladı. Y.S., durumu yeni sevgilisi Abdülkadir B.'e anlattı. Durumu öğrenen Abdülkadir B., Murat İnanmaz ile görüşmek istediğini sevgilisine söyledi. Y.S., Murat İnanmaz'ı konuşma bahanesiyle konum atarak yanına çağırdı.
Murat İnanmaz
10 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Eski sevgilisinin belirttiği adrese gelen Murat İnanmaz, karşılaştığı Abdülkadir B. ile kavgaya tutuştu. Kavgada Abdülkadir B., Murat İnanmaz'ı 10'dan fazla yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavga, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin katil zanlısı Abdülkadir B.'ye saklanmasında yardım ettiğini tespit etti.
5 İNCİ KATTAN 4'ÜNCÜ KATA ATLADI
Polis, Abdülkadir B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden zanlı, kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı ancak yakalandı. Şüpheli Abdülkadir B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç.'de gözaltına alındı.
"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Emniyetteki sorguya alınan Abdülkadir B., "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği öne sürüldü. Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Abdülkadir B., sevgilisi Y.S. ve S.Ç. tutuklandı.