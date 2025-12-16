SON DAKİKA: Adana kanlı hesaplaşma! Eski sevgiliyi öldüren katil kaçmak için 5’inci kattan 4’üncü kata atladı

5 İNCİ KATTAN 4'ÜNCÜ KATA ATLADI

Polis, Abdülkadir B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden zanlı, kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı ancak yakalandı. Şüpheli Abdülkadir B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç.'de gözaltına alındı.