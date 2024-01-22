Eski Zigana geçidi beyaza büründü, kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yüksek kesimlerde kar yağışı duyurusunun ardından dün gece başlayan kar yağışı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin rakımda bulunan Eski Zigana geçidi beyaz örtü ve sisle kaplandı.

Zigana geçidini çevreleyen tepeler beyaz gelinliğe bürünürken kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu, ortaya kartpostallık görüntü çıktı. Karayollarına ait ekipler dün geceden itibaren ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.