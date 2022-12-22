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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:55 Son Güncelleme: 22.12.2022 16:16

Eskinazi ailesinin asırlık çınarı Raşel Eskinazi son yolculuğuna uğurlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı ve İsrail'in İzmir Fahri Konsolosu Jak Eskinazi'nin dün vefat eden annesi Raşel Eskinazi (91), son yolculuğuna uğurlandı.

ERTAN GÜRCANER
Eskinazi ailesinin asırlık çınarı Raşel Eskinazi son yolculuğuna uğurlandı

Raşel Eskinazi için Altındağ Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Raşel Eskinazi'nin oğulları Jak ve İzak Eskinazi ile aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

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Cenazeye, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak, Ege Deri ve Deri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, İzmir Ticaret Odası meclis üyeleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı. İngiltere'e olan İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti'de taziyelerini iletti. Dini törenin ardından Raşel Eskinazi'nin naaşı, Altındağ Musevi Mezarlığında defnedildi.

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Eskinazi ailesinin asırlık çınarı Raşel Eskinazi son yolculuğuna uğurlandı
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