Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir 1 gün boyunca susuz kaldı! Mağdur vatandaş isyan etti: "Perişan haldeyiz"
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:55

Eskişehir 1 gün boyunca susuz kaldı! Mağdur vatandaş isyan etti: "Perişan haldeyiz"

Eskişehir'de meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşandı. Yaklaşık 24 saat boyunca yaşanan kesinti vatandaşları mağdur ederken, yaşadıklarını anlatan Kadir İri, "Lavabolara, tuvaletlere giremiyoruz. Su olmadığı için kombileri kullanamıyoruz. Parasını almayı biliyorlar ama çalışma hiç yok. Marketlerde de su kalmamış, yetişemedik. Şu anda perişan bir haldeyiz" dedi. ESKİ tarafından yapılan açıklamada ise arızanın 24 saatin ardından onarıldığı bildirildi.

İHA Yaşam
Eskişehir 1 gün boyunca susuz kaldı! Mağdur vatandaş isyan etti: Perişan haldeyiz
  • ABONE OL

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde D4 deposunu besleyen ana hatta arıza meydana geldi. Buna bağlı olarak Batıkent, Yaşamkent, Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü, Zincirlikuyu, Şirintepe, Uluönder, Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova, Orhangazi, Boyacıoğlu, Karagözler ve Karacaşehir mahallelerinde dün gece saat 22.00 itibariyle su kesintisi yaşandı. Gece saatlerinde başlayan onarım çalışmalarına rağmen arıza gün boyunca onarılamadı. Günü tamamen susuz geçiren vatandaşlar, büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

"ŞU ANDA PERİŞAN HALDEYİZ"

Çamlıca Mahallesi'ndeki güncel durumu anlatan vatandaş Kadir İri, "Lavabolara, tuvaletlere giremiyoruz. Su olmadığı için kombileri kullanamıyoruz. Parasını almayı biliyorlar ama çalışma hiç yok. Marketlerde de su kalmamış, yetişemedik. Şu anda perişan bir haldeyiz" dedi.

"TAŞIMA SUYLA İŞLERİMİZİ GÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kıraathane işletmecisi Ahmet Sallabaş, "Sabahtan beri sular yok. Kahvemiz sabah 06.00'da açılıyor, 07.30 gibi sular gitmiş. Taşıma suyla işlerimizi görmeye çalışıyoruz. Çay için damacana su kullanıyoruz. Bugün 4 damacana su taşıdık" şeklinde konuştu.

"ESKİ NE ZAMAN İŞİNİ GERÇEKTEN YAPACAK"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri, sosyal medyadan açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Sivri'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Plan var, hizmet yok! 'Planlı çalışma' denilerek başlatılan kesintilerin saatlerce uzaması artık teknik bir sorun değil, açık bir yönetim problemidir. En temel hizmet olan suyun bile zamanında verilememesi, plansızlık ve kriz yönetimi eksikliğini ortaya koymaktadır. Sorun sadece bir arıza değil verilen saatlerin tutulmaması, muhatap bulunamaması ve vatandaşın bilgiye ulaşamamasıdır.

Yazıktır, günahtır! Sizin iş bilmezliğiniz yüzünüzden Eskişehirli hemşehrilerimiz eziyet çekmek zorunda mı? Hafta sonu yaşanan bu tablo, birkaç açıklamayla geçiştirilemez. Vatandaş artık geçici çözümlerden ve sürekli istenen 'sabırdan' yorulmuştur. Tepebaşı'nın neredeyse tamamında sular kesik. Vatandaştan sabır ve anlayış bekleniyor ama konu zamlar olunca kimse vatandaşı düşünmüyor. ESKİ ne zaman işini gerçekten yapacak?"


ARIZA 24 SAATİN ARDINDAN ONARILDI

Öte yandan, kısa bir süre önce ESKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, "Müdahale sırasında çelik boru kesimi, ara parçaların hazırlanması, montaj ve kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra borunun sızdırmazlık testi yapılmıştır. Sonrasında kontrollü olarak depoya su basılması gerçekleştirilmiş olup şebeke hatlarına su verilmiştir. Suyun depoya dökülerek hatta ulaşması mahallelerimizin yerleşim kotlarına göre zaman alabilecektir. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yaşanılan su kesintisinden ötürü vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür ederiz" denildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir 1 gün boyunca susuz kaldı! Mağdur vatandaş isyan etti: "Perişan haldeyiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz