Eskişehir’de caminin önünde pusuda bekliyordu: Yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını işte böyle çaldı!

Olay, 23 Mayıs meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'den çıktı. O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti.