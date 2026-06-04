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Giriş Tarihi: 4.06.2026 11:07

Eskişehir'de caminin önünde pusuda bekliyordu: Yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını işte böyle çaldı!

Eskişehir'de camiden çıkan 87 yaşındaki H.A.Y.'ye yardım bahanesiyle yaklaşan 22 yaşındaki kadın, yaşlı adamın cebindeki 10 bin TL'yi çaldı. O anlar kameraya yansırken, polis tarafından kısa sürede yakalanan kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Eskişehir’de caminin önünde pusuda bekliyordu: Yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını işte böyle çaldı!
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Olay, 23 Mayıs meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'den çıktı. O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti.

10 BİN LİRAYI ALARAK KAÇTI

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gelindiğinde kadın, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de caminin önünde pusuda bekliyordu: Yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını işte böyle çaldı!
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