Eskişehir’de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı

Eskişehir Zümrüt Caddesi üzerinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 RF 544 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır ve S.S.U. idaresindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen şiddetli çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z. E. (56) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.