Eskişehir’de Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:19

Eskişehir'de Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur’an-ı Kerim ile 9 adet bronz sikke ve obje ele geçirildi.

İHA
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın yaptı.

EL YAZMASI KUR'AN-I KERİM BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 adet bronz sikke ve obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet yılan kamera, 2 adet metal arama dedektörü ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

