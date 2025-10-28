Eskişehir’de kafede bıçaklı saldırı: Zanlılar tutuklandı!

Geçtiğimiz 20 Ekim günü Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir erkek şahıs kafede bacağından tanımadığı şahıslarca bıçaklanmıştı. Konuyla alakalı olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlattı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, A.H.B. ve C.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.