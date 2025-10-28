Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de kafede bıçaklı saldırı: Zanlılar tutuklandı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:14

Eskişehir'de kafede bıçaklı saldırı: Zanlılar tutuklandı!

Eskişehir’de 2 şüpheli, kafede bir şahsı bacağından bıçakla yaralamıştı. Zanlılar, olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de kafede bıçaklı saldırı: Zanlılar tutuklandı!

Geçtiğimiz 20 Ekim günü Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir erkek şahıs kafede bacağından tanımadığı şahıslarca bıçaklanmıştı. Konuyla alakalı olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, A.H.B. ve C.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de kafede bıçaklı saldırı: Zanlılar tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz