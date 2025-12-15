Eskişehir’de küçük çocuğa dehşeti yaşattılar: Okul çıkışında bıçaklandı! Henüz 12 yaşında...

Dehşete düşüren olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletle yanına gelen şahıslar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kasık bölgesinden bıçaklandı.