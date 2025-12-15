Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de küçük çocuğa dehşeti yaşattılar: Okul çıkışında bıçaklandı! Henüz 12 yaşında...
Giriş Tarihi: 15.12.2025 16:30 Son Güncelleme: 15.12.2025 16:32

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk okuldan çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

İHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletle yanına gelen şahıslar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kasık bölgesinden bıçaklandı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinden kaçan şüphelilerin ardından yaralı U. D. isimli çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Bu durum polis ve sağlık ekiplerine durum ihbar edildi. Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren ve yine yaşı küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

