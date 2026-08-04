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Giriş Tarihi: 4.08.2026 08:38

Eskişehir'de otomobil seyir halindeyken alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu: Araç küle döndü

Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev almaya başladı. Feci yangında araç sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Eskişehir’de otomobil seyir halindeyken alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu: Araç küle döndü
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Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video

YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de otomobil seyir halindeyken alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu: Araç küle döndü
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