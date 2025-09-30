Eskişehir’de şüpheli ölüm: Yaşlı adamın cansız bedeni boş dükkanda bulundu!

Bir süredir kendisinden haber alınamayan F.K.'nın durumunu merak eden vatandaş bahse konu dükkanın kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden vatandaş yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerinde sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi.