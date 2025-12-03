Esma’yı boğan katil koca için iddianame hazırlandı

Gebze'de 9 Kasım 2024 tarihinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta yaşayan Esma Söğütçü, uyuşturucu ticaretinden dolayı cezaevinden yatan ve izne çıkan eşi Yakup Söğütçü tarafından canice öldürüldü. Ölümünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra hazırlanan iddianamede Yakup Söğütçü'nün, eşi kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi. Adli Tıp raporları doğrultusunda Esma Söğütçü'nün elle boğularak öldürüldüğü belirtildi. Esma Söğütçü'nün davası 6 Şubat'a 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görülecek.

CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKMIŞ

Esma Sögütçü'yü öldüren Yakup Söğütçü, 2022 yılında uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 2023 Eylül ayı itibariyle de izne çıkmaya başladı. Üçüncü kez izne çıktığında eşi Esma Söğütçü'ye zorla uyuşturucu verdiği iddia edildi. Üç çocuğunun yanında uyuşturucu alan Yakup Söğütçü'nün eşini gece öldürdüğü ve çocuklarının sabah annelerinin ölümünü gördükleri iddia edildi. Polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Yakup Söğütçü'yü evinin bir sokak ilerisinde kaçarken yakaladı.

ELLE BOĞMUŞ

Yaşanan olayın ardından otopsi raporları, adli tıp kurumunun raporları doğrultusunda Gebze Cumhuriyet başsavcılığı iddianameyi tamamladı. İddianamede Yakup Söğütçü'nün izne çıkıp, ailesinin yaşadığı ikamette geldiği belirtildi. İddianamede Adli Tip Otopsi Raporunda belirtildiği üzere kanında uyuşturucu madde tespit edilen maktulün ölümünün elle boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla maktulün olay gecesi elle boğmaya bağlı olarak öldürüldüğünün açık ve net olduğuna dikkat çekildi.

SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, ikamette maktul ve çocuklardan başka sadece şüphelinin olduğu ve geceyi de yatak odasında maktul ile şüphelinin birlikte geçirdikleri değerlendirildiğinde bahse konu elle boğma eyleminin şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Şüphelinin olay gecesi ve ölüme dair uyuşturucu kullanmasından dolayı bir şey hatırlamadığını beyan etmiş ise uyuşturucu maddeyi kendi rızası ile aldığı ve uyuşturucu madde etkisi ile maktule karşı eyleminin farkında olamayabileceği böylemesine rağmen iddianamede bunun suçtan kurtulmaya yönelik savunma olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

NİTELİKLİ HAL VAR

İddianamede, şüphelinin eşine karşı kasten öldürme fiilini gerçekleştirdiği, maktulün kadın olması nedeniyle TCK'nın 82/1-f maddesinin de (kadının gebelik durumu) uygulama alanı bulacağı anlaşıldığı belirtildi. Davanın ilk duruşması 6 Şubat'a görülecek.