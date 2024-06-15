Esquire Türkiye, The Big Suit Book’unu D’S Damat Şıklığıyla Kutladı

Esquire Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen'in ev sahipliğinde bu yıl ilk kez yayımladığı The Big Suit Book'a özel D'S Damat ve Pizza Emirgan & Upstairs'in destekleriyle düzenlediği özel geceye sanat, moda ve iş dünyasından Birkan Sokullu, Burak Yamantürk ve Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu, Bülent İnal ve Melis Tüysüz, İlker Kızmaz ve Aslı Kızmaz, Süleyman Orakçıoğlu, Bige Önal, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceylan, Burak Can, Sezer Arıçay, Ahu Orakçıoğlu, Sedef Gali ve Nail Gönenli gibi birçok ünlü isim katıldı.

D'S Damat şıklığı, geceye katılım gösteren davetlilere moda ve stilin zirvesini yaşatırken, Pizza Emirgan & Upstairs'in sunduğu lezzetler konukların damağında iz bıraktı.