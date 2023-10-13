Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın zona hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından,zona nedir soruları hız kazandı. Ünlü sanatçının sevenleri, hastalığı duyurduğu videonun altına binlerce yorum yaptı. Peki, Esra Dermancıoğlu' nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, belirtileri neler? Zona neden olur? İşte ayrıntıları...
Zona, gece yanığı adı ile de bilinen genellikle ileri yaşlarda sıklıkla gövdede önce kızarıklık sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle görülen viral bir deri hastalığıdır.
Zonaya neden olan virus, yıllarca omurilik sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması sonucu genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar.
Bir zona hastası başkasına (genellikle çocuklara) su çiçeği bulaştırabilir, fakat zona bulaştıramaz. Çünkü zona vücut içine yerleşmiş virüs kaynaklıdır, havadan bulaşan virüsle olmaz.
Zona hastalığı belirtileri genellikle döküntülerin ortaya çıkacağı bölgede yanma, karıncalanma, kaşıntı veya batma ile başlar. Bazen bu bulgular çok şiddetli olabilir ve bireyler dayanılmaz bir ağrı tarif eder.