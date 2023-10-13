Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Zona hastalığına yakalandı! Esra Dermancıoğlu'nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:02 Son Güncelleme: 13.10.2023 16:02

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Zona hastalığına yakalandı! Esra Dermancıoğlu'nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, tedavisi var mı?

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Zona hastalığına yakalandı! Esra Dermancıoğlu’nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, tedavisi var mı?

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın zona hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından,zona nedir soruları hız kazandı. Ünlü sanatçının sevenleri, hastalığı duyurduğu videonun altına binlerce yorum yaptı. Peki, Esra Dermancıoğlu' nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, belirtileri neler? Zona neden olur? İşte ayrıntıları...

ZONA NEDİR?

Zona, gece yanığı adı ile de bilinen genellikle ileri yaşlarda sıklıkla gövdede önce kızarıklık sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle görülen viral bir deri hastalığıdır.

Zonaya neden olan virus, yıllarca omurilik sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması sonucu genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar.

ZONA BULAŞICI MI?

Bir zona hastası başkasına (genellikle çocuklara) su çiçeği bulaştırabilir, fakat zona bulaştıramaz. Çünkü zona vücut içine yerleşmiş virüs kaynaklıdır, havadan bulaşan virüsle olmaz.

ZONA BELİRTİLERİ NELER?

Zona hastalığı belirtileri genellikle döküntülerin ortaya çıkacağı bölgede yanma, karıncalanma, kaşıntı veya batma ile başlar. Bazen bu bulgular çok şiddetli olabilir ve bireyler dayanılmaz bir ağrı tarif eder.

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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Zona hastalığına yakalandı! Esra Dermancıoğlu'nun yakalandığı Zona hastalığı nedir, tedavisi var mı?
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