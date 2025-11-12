Esra’yı ve yanında bulunan şahsı canice katletmişti: O katil hakkında karar verildi!

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Baykara ve taraf avukatları katıldı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden, maktul Esra Yılmaz'ın ailesinin avukatı Nur Banu Satılmış, "Olayda bir tasarlama söz konusudur. İşsiz, güçsüz bir insanın birini görüşmeye çağırırken yanında silah bulundurması bunun açık bir göstergesidir. Bu ülkede erkekler kadınları öldürür ve ardından buna kılıflar uydururlar. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.