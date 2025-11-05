Eşref Rüya 21. bölüm izle! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle

Eşref Rüya 21. bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken dizisinde bu hafta isan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Nisan'ın fotoğraftaki diğer kişileri hatırlamaması Dinçer'e büyük bir koz kazandırırır. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte Eşref Rüya son bölüm izle detayları.