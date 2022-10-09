Haberler Yaşam Haberleri Etli ekmek salonunda dehşet! Bıçaklanmış halde geldiği etli ekmek salonunda öldü
Giriş Tarihi: 9.10.2022 15:21 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:35

Etli ekmek salonunda dehşet! Bıçaklanmış halde geldiği etli ekmek salonunda öldü

Konya’da yaralı bir şekilde etli ekmek salonuna sığınan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Etli ekmek salonunda dehşet! Bıçaklanmış halde geldiği etli ekmek salonunda öldü

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda henüz kim tarafından bıçaklandığı tespit edilemeyen Süleyman Durmuş, yaralı bir şekilde etli ekmek salonuna gelerek yere yığıldı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çok kan kaybettiği tespit edilen Süleyman Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Durmuş'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Etli ekmek salonunda dehşet! Bıçaklanmış halde geldiği etli ekmek salonunda öldü
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