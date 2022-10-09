Etli ekmek salonunda dehşet! Bıçaklanmış halde geldiği etli ekmek salonunda öldü

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda henüz kim tarafından bıçaklandığı tespit edilemeyen Süleyman Durmuş, yaralı bir şekilde etli ekmek salonuna gelerek yere yığıldı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çok kan kaybettiği tespit edilen Süleyman Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Durmuş'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.