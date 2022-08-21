Etli yaprak sarma nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? En güzel en lezzetli 21 Ağustos 2022 Masterchef etli yaprak sarma tarifi ve malzemeleri

Masterchef etli yaprak sarması tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle zeytinyağlı haliyle meşhur olan yerel yemek, Masterchef'te etli haliyle karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar da etli yaprak sarma nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Şefler, programda etli yaprak sarma püf noktaları hakkında yarışmacılara yardım edecek. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte 21 Ağustos 2022 Masterchef etli yaprak sarma tarifi
ETLİ YAPRAK SARMA MALZEMELERİ
250-300g orta yağlı kıyma
1 su bardağı pirinç
2 adet rendelenmiş domates
3 orta boy soğan
½ demet taze nane
½ demet maydanoz
1 çorba kaşığı ev biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Tuz
60-70 adet taze veya salamura yaprak(büyüklüğüne göre sayı değişebilir)
ETLİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?
Yaprağınız salamura ise sıcak suda kaynatıp bekleterek tuzundan arındırın, taze ise kaynattığınız sıcak suya atıp 3-4 dk bekleterek yumuşamasını sağlayın…
Kıymamızı iç hazırlayacağız kaba alalım.
Domateslerimiz rendeleyelim.
Pirinci yıkayıp ekleyelim.
Yemeklik ince doğranmış soğanı, ince kıyılmış yeşilliğimizi, salçamızı, tuz karabiberimiz ve en son yağımızı ekleyelim. Elimizle karıştıralım.
Soğumuş yaprakların saplarını keselim.
Tenceremizin dibinde kullanmak üzere ayıralım.
Yapraklarımızı parlak yüzü alta gelecek ve sap kısmı bize bakacak şekilde tabağımıza yerleştirelim.
İçimizi arzu ettiğimiz kadar koyalım ve yayalım.
Önce yaprağımızın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatalım, ardından yan kısımlarını da kapatarak yaprağımız çok sıkı olmamak kaydıyla saralım (pirinç şişme payı).
Sapları tencere dibine yayalım, sarmalarımızı tenceremize sıralı şekilde dizelim.
Üzerine 2 bardak kadar sıcak suyumuzu ekleyelim.
Bir porselen tabak kapatıp 25-30 dakika pişmeye bırakalım. Yemeğimizi dinlendirelim.
Sos için:
Süzme yoğurdu su ile yumuşatın, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin.
Tereyağını ateşte hafif kızdırın, pul biber atıp altını kapatın.
Sarmalarınızı tabağınıza alın, yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis yapın.