Etrafına rüşvet çarkı kurmuş

Adana'da rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala adı karıştığı için görevden alınan kadın hakim Gül A. dosyasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda, Gül A.'nın rüşvetle "beraat" vaadettiği davalarda, sanıkların tahliyesi yönünde birlikte mütalaa hazırlattığı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın da görevden alındığı ortaya çıktı.Gül A'nın Osmaniye'de "Akaryakıt kaçakçılığı" suçundan yargılanan bir sanığa Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın duruşmada beraat yönünde mütalaa vereceğini belirterek 500 milyon istediği, parayı elden teslim aldığı, o savcının da sanık hakkında beraat yönünde talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu mütalaanın verildiği celsede karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısı'nın görevli olmasıyla sanığın ceza aldığı anlaşılmıştı. Sanığın, Hakim Gül A'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürülmüştü.Görevden alındığı öğrenilen savcı Aslan'ın, Edirne'de görev yaptığı sırada da Ukrayna uyruklu şüpheli Anatoliy Goncharyuk'un 2017'de Kapıkule'den yurda getirdiği ve el konulan 853 bin 31 dolarının, Merkez Bankası'na gönderilerek orijinal olduğu tespit edilmesine rağmen iade talebini reddettiği ve dosyanın araştırılması için Ankara KOM Şube Müdürlüğü'ne gönderildiğini söylediği tespit edildi. Aslan'ın bu yolla rüşvet girişiminde bulunduğu iddia edildi.