Haberler Yaşam Haberleri Euro ne kadar? 15 Temmuz güncel Euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 10:57

Euro ne kadar? 15 Temmuz güncel Euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL?

Euro kurunda dalgalanma devam ediyor. Özellikle Rusya’nın Almanya’ya gazı kesmesi sonucu finansal açıdan kriz korkusu baş gösterdi. Tam olarak Avrupa piyasasında durumun ne olacağını kestirmek güçken vatandaşlar Euro ne kadar 15 Temmuz sorusunu sürekli yöneltiyorlar. İşte 15 Temmuz güncel Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Euro ne kadar? 15 Temmuz güncel Euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vatandaşlar güncel Euro kurunun TL'ye olan değerini merak ediyor. Özellikle şu sıralar tatil sezonuyken birçok vatandaş yeni kurla satılan ürünler yüzünden Euro ne kadar sorusunu daha fazla yöneltiyor. Bankalararası piyasa son durumuna bakıldığında Euro'da artış gözlemleniyor. İşte 15 Temmuz Euro ne kadar sorusunun cevabı.

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 17,25 liradan, avro 17,53 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,5471 liradan alınan Euro 17,5559 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

15 Temmuz 2022 Çarşamba güncel Dolar fiyatları şöyle;

ALIŞ: 17,5471 TL

SATIŞ: 17,5559 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Euro ne kadar? 15 Temmuz güncel Euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA