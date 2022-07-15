Euro ne kadar? 15 Temmuz güncel Euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vatandaşlar güncel Euro kurunun TL'ye olan değerini merak ediyor. Özellikle şu sıralar tatil sezonuyken birçok vatandaş yeni kurla satılan ürünler yüzünden Euro ne kadar sorusunu daha fazla yöneltiyor. Bankalararası piyasa son durumuna bakıldığında Euro'da artış gözlemleniyor. İşte 15 Temmuz Euro ne kadar sorusunun cevabı.
EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,25 liradan, avro 17,53 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,5471 liradan alınan Euro 17,5559 liradan satılıyor.