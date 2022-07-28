Euro ne kadar, kaç TL? 28 Temmuz canlı ve anlık Euro alış, satış fiyatı

Euro döviz kuru alış satış fiyatı 28 Temmuz için de oldukça merak ediliyor. Özellikle Avrupa'daki doğalgaz krizi ve AB ülkelerinde son yılların en yüksek enflasyonunun görülmesi, Euro'da büyük dalgalanmalara sebep oldu. Birçok ülkenin merkez bankası faiz artırımı kararı alıyor. Bu sebepler euro alış satış fiyatında da dalgalanmalar mevcut oluyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL? İşte 28 Temmuz canlı ve anlık Euro fiyatı