Euro ne kadar, kaç TL? 28 Temmuz canlı ve anlık Euro alış, satış fiyatı

Euro döviz kuru alış satış fiyatı 28 Temmuz için de oldukça merak ediliyor. Özellikle Avrupa'daki doğalgaz krizi ve AB ülkelerinde son yılların en yüksek enflasyonunun görülmesi, Euro'da büyük dalgalanmalara sebep oldu. Birçok ülkenin merkez bankası faiz artırımı kararı alıyor. Bu sebepler euro alış satış fiyatında da dalgalanmalar mevcut oluyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL? İşte 28 Temmuz canlı ve anlık Euro fiyatı
EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 28 Temmuz 2022 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;
EURO ALIŞ: 18,2685 TL
EURO SATIŞ: 18,3229 TL