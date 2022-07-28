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Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:11

Euro ne kadar, kaç TL? 28 Temmuz canlı ve anlık Euro alış, satış fiyatı

Euro sabaha nasıl başladı, anlık güncel fiyatı sürekli aratılıyor. Özellikle dün FED’in faiz kararını açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, yıllar sonra dolar ile aynı seviyeye düşmüştü. Avrupa’da enflasyonun artışı ve doğalgaz krizi ile birlikte Euro fiyatı dalgalı şekilde ilerliyor. 28 Temmuz Euro ne kadar sorusu bu yüzden sıklıkla soruluyor. 1 Euro geçtiğimiz hafta 17 TL seviyesindeydi. Peki, 1 Euro ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar!

Euro ne kadar, kaç TL? 28 Temmuz canlı ve anlık Euro alış, satış fiyatı

Euro döviz kuru alış satış fiyatı 28 Temmuz için de oldukça merak ediliyor. Özellikle Avrupa'daki doğalgaz krizi ve AB ülkelerinde son yılların en yüksek enflasyonunun görülmesi, Euro'da büyük dalgalanmalara sebep oldu. Birçok ülkenin merkez bankası faiz artırımı kararı alıyor. Bu sebepler euro alış satış fiyatında da dalgalanmalar mevcut oluyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL? İşte 28 Temmuz canlı ve anlık Euro fiyatı

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 28 Temmuz 2022 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

EURO ALIŞ: 18,2685 TL

EURO SATIŞ: 18,3229 TL

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1 EURO KAÇ TL?

1 Euro anlık olarak 18,3229 Türk Lirası ediyor.

1 EURO KAÇ DOLAR?

1 Euro geçtiğimiz hafta yıllar sonra 1 dolar ediyordu. Şu an 1 Euro 1,02 dolar ediyor.

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Euro ne kadar, kaç TL? 28 Temmuz canlı ve anlık Euro alış, satış fiyatı
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