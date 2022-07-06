Döviz kuru geçtiğimiz haftayı hareketli tamamlamış, Euro fiyatları son zamanların en üst seviyesine ulaşarak rekor üstüne rekor kırmıştı. Kurlardaki son durum güncel Euro ne kadar oldu, bugün Euro kaç TL oldu sorularıyla vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Bu sabah güne 17,50 seviyesinde başlayan Euro /TL kuru canlı olarak 17,4788 seviyelerine düştü. Peki bugün 6 Temmuz 2022 Euro ne kadar? İşte 6 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!